Hammonton'da Helikopter Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

New Jersey'nin Hammonton kentinde iki helikopterin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı; soruşturma sürüyor.

New Jersey’nin Hammonton kentinde helikopter çarpışması

ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu meydana gelen kazada, federal yetkililer 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Olay yerinde müdahale

Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, arama-kurtarma ekiplerinin olaya müdahale ettiğini ve itfaiye ekiplerinin helikopterlerden birinde çıkan yangını söndürdüğünü bildirdi.

Uçak türleri ve yolcu durumu

Federal Havacılık İdaresi kazanın, Hammonton Havaalanı üzerinde Enstrom F-28A ile Enstrom 280C tipi iki helikopterin çarpışması sonucu gerçekleştiğini; her iki helikopterde de yalnızca pilotların bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma ve görüntüler

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ancak kazanın nedeni henüz belirlenmedi. Helikopterlerden birinin düşüş anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

