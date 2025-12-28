Hammonton, New Jersey'de İki Helikopter Havada Çarpıştı

New Jersey'nin Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından her iki araç da düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü, diğer helikopterin ise alevler içinde kaldığını belirtti.

Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor; can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni de henüz belirlenemedi.

Olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

