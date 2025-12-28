DOLAR
Hammonton, New Jersey'de İki Helikopter Havada Çarpıştı

New Jersey'nin Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı; helikopterler düştü, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 20:46
New Jersey'nin Hammonton kentinde iki helikopterin havada çarpışmasının ardından her iki araç da düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri

Görgü tanıkları, helikopterlerden birinin ağaçlık alana düştüğünü, diğer helikopterin ise alevler içinde kaldığını belirtti.

Helikopterlerde kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor; can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Kazanın nedeni de henüz belirlenemedi.

Olay yerindeki kurtarma ve inceleme çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, gelişmelerle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.

ABD’nin New Jersey eyaletinde iki helikopter havada çarpışmasının ardından düştü.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

