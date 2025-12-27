DOLAR
Hatay'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü: Belen, Arsuz ve İskenderun Etkilendi

Hatay'ın kuzey ilçelerinde gece başlayan dolu yağışı çevreyi beyaza bürüdü; Meteoroloji yağış uyarısı yaparak yağışın gün boyunca etkili olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:01
Meteorolojinin yağışlı hava uyarısı verdiği Hatay'da, gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sabaha doğru etkisini artırdı. Kentin kuzeyinde görülen dolu, çevreyi adeta kar yağmışçasına beyaza bürüdü.

Etki Gören İlçeler

Sabah saatlerinde özellikle Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, çevrede dikkat çeken beyaz örtü oluşmasına neden oldu.

Hava Tahmini

Yetkililer, yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

