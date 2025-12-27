Hatay'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü: Belen, Arsuz ve İskenderun Etkilendi

Hatay'da Dolu Yağışı Beyaza Bürüdü

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısı verdiği Hatay'da, gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sabaha doğru etkisini artırdı. Kentin kuzeyinde görülen dolu, çevreyi adeta kar yağmışçasına beyaza bürüdü.

Etki Gören İlçeler

Sabah saatlerinde özellikle Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde etkili olan dolu yağışı, çevrede dikkat çeken beyaz örtü oluşmasına neden oldu.

Hava Tahmini

Yetkililer, yağışlı havanın il genelinde gün boyunca etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

