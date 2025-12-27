DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Iğdır'da Aranan Şahıs Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda Yakalandı

Iğdır'da aranan O.A.B. (1996 doğumlu) Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda yakalandı; hakkında toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:18
Iğdır'da Aranan Şahıs Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda Yakalandı

Iğdır'da Aranan Şahıs Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda Yakalandı

Olayın Detayları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen kontroller sırasında; O.A.B. (1996 doğumlu, Iğdır) isimli şahsın, Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet ve Askeri Yasak Bölgelere Girme suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, Dilucu Kara Hudut Kapısından Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA...

ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK IĞDIR S TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NA TESLİM EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi
2
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
3
Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
4
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
5
Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği
6
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma
7
Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti