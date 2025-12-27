Iğdır'da Aranan Şahıs Dilucu Kara Hudut Kapısı'nda Yakalandı

Olayın Detayları

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, gerçekleştirilen kontroller sırasında; O.A.B. (1996 doğumlu, Iğdır) isimli şahsın, Kasten Öldürme, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Muhalefet ve Askeri Yasak Bölgelere Girme suçlarından toplam 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs, Dilucu Kara Hudut Kapısından Türkiye’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada emniyet güçlerince yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ŞAHIS, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK IĞDIR S TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NA TESLİM EDİLDİ.