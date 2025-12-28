DOLAR
İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Gözaltı ve Ünlü Mekanlara Baskın

İstanbul’daki operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı; ünlü mekanlarda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 13:44
Operasyonun Detayları

İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülüyor. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 kişi için; "Uyuşturucu madde ticareti", "Uyuşturucu kullanımı için özel yer sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "Uyuşturucu madde kullanma" ve "Fuhuşa teşvik ve aracılık" suçlamaları yer alıyor.

Eş Zamanlı Baskınlar ve Mekanlarda Yapılan Aramalar

İstanbul ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Aynı soruşturma kapsamında İstanbul’daki ünlü mekanlarda da arama yapıldı. Amaya, Bebek Oteli, Kastel Elektro Müzik, Suma Han ve Taksim İQ isimli işletmelerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi; mekanlarda gerçekleştirilen aramalar sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17 oldu.

Soruşturma ve operasyonlara ilişkin işlemlerin sürdüğü bildirildi.

