Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: Gunma'da 2 ölü, 26 yaralı

Japonya'nın Gunma eyaletinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada can kaybı ve çok sayıda yaralı bildirildi. Olay, yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarındaki Kan-etsu Otoyolunda yaşandı.

Olayın gelişimi

Yılbaşı tatili yoğunluğunun ilk saatlerinde iki kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 50 araçlık bir zincirleme kazaya dönüştü. Kazaya karışan araçlardan 17'sinde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri çok sayıda aracı söndürmek için seferber oldu.

Çıkan alevler, yoğun müdahaleye rağmen yaklaşık 7 buçuk saat süren çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

Can kaybı, yaralılar ve ulaşım

Soruşturma ve yetkililerden edinilen bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti; bunlardan biri otomobilde, diğeri kamyonda bulunuyordu. Ayrıca 5'i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu'nun bazı bölümleri uzun süre trafiğe kapatıldı ve bölge ulaşımında aksama yaşandı.

Yetkililerin değerlendirmesi ve soruşturma

Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğu belirtilirken, yetkililer kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğini değerlendiriyor. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

