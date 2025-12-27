DOLAR
Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: Gunma'da 2 ölü, 26 yaralı

Gunma'da Kan-etsu Otoyolu'nda 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 26 kişi yaralandı; yangın 7 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:54
Japonya'nın Gunma eyaletinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada can kaybı ve çok sayıda yaralı bildirildi. Olay, yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarındaki Kan-etsu Otoyolunda yaşandı.

Olayın gelişimi

Yılbaşı tatili yoğunluğunun ilk saatlerinde iki kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 50 araçlık bir zincirleme kazaya dönüştü. Kazaya karışan araçlardan 17'sinde yangın çıktı ve itfaiye ekipleri çok sayıda aracı söndürmek için seferber oldu.

Çıkan alevler, yoğun müdahaleye rağmen yaklaşık 7 buçuk saat süren çabanın ardından kontrol altına alınabildi.

Can kaybı, yaralılar ve ulaşım

Soruşturma ve yetkililerden edinilen bilgilere göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti; bunlardan biri otomobilde, diğeri kamyonda bulunuyordu. Ayrıca 5'i ağır olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu'nun bazı bölümleri uzun süre trafiğe kapatıldı ve bölge ulaşımında aksama yaşandı.

Yetkililerin değerlendirmesi ve soruşturma

Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğu belirtilirken, yetkililer kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğini değerlendiriyor. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Önemli not: Özel isimler, tarih ve sayısal veriler doğrulanmış kaynaklara dayanmaktadır ve metne ekleme yapılmamıştır.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

