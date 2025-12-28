Karabük'te makas atan otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

Karabük’te, trafikte makas atan bir otomobilin kontrolden çıkarak hafif ticari araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın iç kamerasına yansıdı.

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Karabük Valiliği mevkisinde meydana geldi. Safranbolu yönünde seyir halinde olan Kadir U. (19)67 DV 982 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Recep K. (30) yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak devrildi; otomobil ise refüje çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Recep K., Masum K. (28) ve otomobilde bulunan Berat K. (18) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı görüntüleri

Olayı kaydeden araç içi kameraya yansıyan görüntülerde, üç şeritli yolda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybettiği, orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın ardından hafif ticari aracın korkuluklara çarparak devrilmesi ve otomobilin refüje çarpıp durması görüntülere net şekilde yansıyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

