DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.767.277,51 -0,35%

Karapınar'da Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler M.U. ve Y.Ö. yaralandı; her iki sürücü Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:09
Karapınar'da Kamyonet Çarpışması: 2 Yaralı

Karapınar'da kamyonet çarpışması: 2 yaralı

İnönü Caddesi'nde kaza

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 70 AAP 239 plakalı kamyonet ile Y.Ö. idaresindeki 42 HY 353 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE İKİ KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı, ünlü mekanlara baskın
2
Lüleburgaz Yakınında Araç Yangını: Tekirdağ-Kırklareli Sınırında Alevler Kontrol Altında
3
Gaziantep’te 800 bin TL’lik Kaçak Cep Telefonu Operasyonu
4
Peru'da 6.0 Deprem: Kuzey Sahilinde Paniğe Yol Açtı
5
Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
6
Kırıkkale'de jandarma operasyonu: Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
7
Kırıkkale'de Kargo Kolisinde 20 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti