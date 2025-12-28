Karapınar'da kamyonet çarpışması: 2 yaralı

İnönü Caddesi'nde kaza

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 70 AAP 239 plakalı kamyonet ile Y.Ö. idaresindeki 42 HY 353 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

