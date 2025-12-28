DOLAR
Zeytinburnu'nda Elektrik Panosu Yangını: 5'i Çocuk 9 Kişi Dumandan Etkilendi

Zeytinburnu Çırpıcı'da elektrik panosunda çıkan yangında 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi; 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:07
Zeytinburnu'nda Elektrik Panosu Yangını

Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak'ta saat 10.00'da panoda yangın

Zeytinburnu'nda, 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay, Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak'ta saat 10.00 sıralarında gerçekleşti.

Binadan yükselen dumanı fark eden ve bir patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu hızla itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın sırasında duman tüm binayı sararken, itfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları tahliye etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 5'i çocuk olmak üzere 9 kişiye müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından 4 kişi önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

