Kayseri'de 2025: 375 Kişiye Fuhuş İşlemi, 2 milyon 47 bin 192 TL Ceza ve 683 Hesaba Erişim Engeli

Kayseri Emniyeti 2025'te 375 kişiye fuhuştan idari işlem uyguladı; 2 milyon 47 bin 192 TL ceza kesildi, 6 masaj salonu mühürlendi ve 683 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 06:09
Kayseri'de 2025: 375 Kişiye Fuhuş İşlemi, 2 milyon 47 bin 192 TL Ceza ve 683 Hesaba Erişim Engeli

Kayseri'de 2025 operasyon raporu: Fuhuş, kumar ve siber denetimler

Kayseri'de 2025 yılında polis ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda fuhuş, kumar ve siber suçlara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve müdahalelerde çok sayıda adli ve idari işlem uygulandı.

Ahlak Büro Amirliği'nin çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 2025 yılı içinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan 21 kez adli işlem yapıldı ve adli işlemler sonucunda 33 şahsa şüpheli olarak işlem yapıldı.

Aynı dönem içinde 375 şahsa fuhuştan idari işlem uygulanarak 2 milyon 47 bin 192 TL idari para cezası kesildi ve 87 ikamet ile oda mühürlendi.

Kumar denetimleri

Ekiplerin kumara yönelik müdahalelerinde, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 41 kumar olayında 43 şahsa adli işlem yapıldı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 507 bin 261 TL idari para cezası uygulandı ve 41 yer mühürlendi.

Masaj salonu denetimleri ve yakalamalar

Masaj salonlarına yönelik denetimlerde 67 iş yeri kontrol edildi. Belge eksiklikleri nedeniyle 60 masaj salonuna idari işlem uygulandı.

Denetim ve soruşturmalar kapsamında 'fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan 6 masaj salonuna adli işlem yapıldı; bu operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Masaj salonlarında tespit edilen 20 yabancı uyruklu şahıs ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca denetimler sonucunda 42 masaj salonu mühürlendi.

Siber devriye ve sosyal medya önlemleri

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmalarında müstehcen paylaşım tespit edilen 683 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Emniyet yetkilileri, 2025 yılı boyunca yürütülen bu denetim ve operasyonların suçla mücadelede kararlılığı yansıttığını belirtti.

