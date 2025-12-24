DOLAR
Fethiye'de 6 yıl 10 ay kesinleşmiş FETÖ üyesi yakalandı

Muğla Emniyeti'nin ortak operasyonuyla Fethiye'de, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ üyesi Ü.D yakalandı; cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:22
Fethiye'de 6 yıl 10 ay kesinleşmiş FETÖ üyesi yakalandı

Fethiye'de 6 yıl 10 ay kesinleşmiş FETÖ üyesi yakalandı

Muğla Emniyeti ortak operasyon düzenledi

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı müşterek çalışmada sonuç alındı.

Çalışmalar kapsamında, Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.D isimli şahsın Fethiye ilçesinde yakalandığı bildirildi.

Şahıs, adli işlemlerin ardından resmi işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildi.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

