Fethiye'de 6 yıl 10 ay kesinleşmiş FETÖ üyesi yakalandı
Muğla Emniyeti ortak operasyon düzenledi
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı müşterek çalışmada sonuç alındı.
Çalışmalar kapsamında, Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ü.D isimli şahsın Fethiye ilçesinde yakalandığı bildirildi.
Şahıs, adli işlemlerin ardından resmi işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildi.
