Kayseri'de Alkollü Şahıs Tırın Önüne Atlayıp Trafiği Kilitledi

Kayseri Kocasinan'da alkollü olduğu iddia edilen M.A., ağaç yüklü tırın önüne geçerek kısa süreli trafik kilitlenmesine yol açtı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:41
Olayın Detayları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A. seyir halindeki ağaç yüklü tır'ın önüne atladı.

Tırın gitmesine izin vermeyen M.A., yoldaki araçların ilerlemesini engelleyerek trafiğin kısa süreliğine kilitlenmesine neden oldu. Olay yerinde bulunan tır şoförü aracından inerek M.A.'yı yol kenarına çekmeye çalıştı, ancak şahıs yeniden tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü.

Daha sonra olay yerine gelen M.A.'nın yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti. Kısa süreli kilitlenen trafik, şahsın çekilmesinin ardından tekrar akışa geçti.

