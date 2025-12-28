Kayseri'de Alkollü Şahıs Tırın Önüne Atlayıp Trafiği Kilitledi
Olayın Detayları
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen M.A. seyir halindeki ağaç yüklü tır'ın önüne atladı.
Tırın gitmesine izin vermeyen M.A., yoldaki araçların ilerlemesini engelleyerek trafiğin kısa süreliğine kilitlenmesine neden oldu. Olay yerinde bulunan tır şoförü aracından inerek M.A.'yı yol kenarına çekmeye çalıştı, ancak şahıs yeniden tırın önüne geçerek eylemini sürdürdü.
Daha sonra olay yerine gelen M.A.'nın yakınları güçlükle şahsı kaldırıma çekti. Kısa süreli kilitlenen trafik, şahsın çekilmesinin ardından tekrar akışa geçti.
