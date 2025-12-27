DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Kiev'e Saldırı: Zelenskiy-Trump Görüşmesi Öncesi 1 Ölü, 30 Yaralı

Rusya'nın Kiev saldırısında 1 ölü, 30 yaralı. Zelenskiy yaklaşık 500 İHA ve 40 füze atıldığını açıkladı; hava savunması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:50
Kiev'e Saldırı: Zelenskiy-Trump Görüşmesi Öncesi 1 Ölü, 30 Yaralı

Kiev'e Saldırı: Zelenskiy-Trump Görüşmesi Öncesi 1 Ölü, 30 Yaralı

Saldırıların bilançosu

Rus ordusunun Ukrayna başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırılar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak kritik görüşme öncesinde gerçekleşti.

Belediye ve askeri idareden açıklamalar

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, saldırıların ardından kentte 2 bin 600'den fazla konut, 187 anaokulu ve 138 okul için ısıtma hizmeti sağlanamadığını bildirdi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko ise başkentin 7 bölgesinde tesislerde ve en az 5 apartmanda hasar meydana geldiğini aktardı.

Zelenskiy'den sert tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında Rusya'nın gece saatlerinden bu yana yaklaşık 500 insansız hava aracı ve 40 füze ateşlediğini duyurdu. Zelenskiy, hedeflerin öncelikle Kiev'deki enerji tesisleri ve sivil altyapı olduğunu belirterek isabetler ve hasarlar olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, saldırılara tepki olarak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Birincil hedef Kiev’de enerji tesisleri ve sivil altyapı. Maalesef isabetler oldu ve apartmanlar hasar gördü. Başkentin ve bölgenin bazı semtlerinde elektrik ve ısıtma şu anda yok. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bazı enerji tesislerinde onarım ekipleri çalışmalara başladı, diğerlerinde ise personel sığınaklarda kalıyor ve hava saldırısı uyarıları sona erer ermez kurtarma ve onarım ekipleri çalışmalara başlayacak."

Zelenskiy, Rusya'nın görüşmeler sürerken saldırıları sürdürmesine tepki göstererek şunları kaydetti: "Rus temsilciler uzun uzun görüşmeler yapıyorlar, ancak gerçekte Kinzhallar ve Shaded’ler onların adına konuşuyor. Putin ve yakın çevresinin gerçek tavrı budur. Savaşı sona erdirmek istemiyorlar ve Ukrayna’ya daha fazla acı çektirmek, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler üzerindeki baskılarını artırmak için her fırsatı kullanmaya çalışıyorlar."

Hava savunması talebi ve diplomasi

Zelenskiy, ülkenin savunması ve can güvenliği için hava savunması taleplerini yineleyerek "hava savunması için gerekli malzemelerin, özellikle de en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, yeterli ve zamanında temin edilmesi gerekiyor. Can güvenliğinin korunmasında hiçbir gecikme olmamalı" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy, diplomasinin güvenlik olmadan etkili olmayacağını belirterek, güvenliğin dünyanın güçlü aktörleri tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı ve Avrupa liderleri, Kanada Başbakanı ile ABD Başkanı ile konuyu görüşeceklerini açıkladı. Son olarak Ukrayna'nın yanında olan tüm ülkelere teşekkür etti.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA BAŞKENTİ KİEV VE ÇEVRESİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1 KİŞİ HAYATINI...

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA BAŞKENTİ KİEV VE ÇEVRESİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 30 KİŞİ YARALANDI.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA BAŞKENTİ KİEV VE ÇEVRESİNE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA 1 KİŞİ HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
7
Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti