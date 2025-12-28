DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.766.207,67 -0,32%

Kırkağaç’ta 5 Metrelik Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırkağaç’ta yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kırkağaç Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 11:36
Kırkağaç’ta 5 Metrelik Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırkağaç’ta 5 Metrelik Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Olay ve Müdahale

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 154 Sokak’ta meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi ile bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kırkağaç Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve Sonrası

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

Kurtarılmasının ardından yapılan sağlık kontrollerinde köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi. Talihsiz hayvan, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

MANİSA’NIN KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE...

MANİSA’NIN KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

MANİSA’NIN KIRKAĞAÇ İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Furkan Apartmanı davasında kırmızı bültenle aranan müteahhit tutuklandı
2
Pendik'te Kamyonet Kontrolden Çıktı — Ağaçlar Facianın Önünü Kesti
3
Sivas'ta Yoğun Kar: 69 Yerleşim Yerine Araç Ulaşımı Kapandı
4
Eskişehir’de Yılbaşı Denetimi: 400 Personelle 413 Bin 133 TL Ceza
5
Milas’ta mantar ararken kaybolan 70 yaşındaki Nahit Bahar bulundu
6
Zeytinburnu'nda Elektrik Panosu Yangını: 5'i Çocuk 9 Kişi Dumandan Etkilendi
7
Esenyurt'ta servis kazası: 5 kişi hayatını kaybetti — Cenazeler Adli Tıp'ta

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti