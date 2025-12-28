Kırkağaç’ta 5 Metrelik Kuyuya Düşen Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kırkağaç’ta 5 Metrelik Kuyuya Düşen Köpek Kurtarıldı

Olay ve Müdahale

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen bir köpek, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kırkağaç ilçesi Şair Eşref Mahallesi 154 Sokak’ta meydana geldi. Durumu fark eden vatandaşların bildirmesi ile bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kırkağaç Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve Sonrası

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, merdiven yardımıyla kuyuya inerek mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

Kurtarılmasının ardından yapılan sağlık kontrollerinde köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı tespit edildi. Talihsiz hayvan, ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

