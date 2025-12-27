DOLAR
Kırşehir'de Üzerinden 97 Sentetik Hap Çıkan Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinde 97 adet sentetik hap ele geçirdi; şüpheli M.S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:28
Kırşehir'de Üzerinden 97 Sentetik Hap Çıkan Şüpheli Gözaltında

Kırşehir'de Üzerinden 97 Sentetik Hap Çıkan Şüpheli Gözaltında

Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yürüttükleri denetimler sırasında şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.

Yapılan aramada 97 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli M.S.T. gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında soruşturma sürüyor.

