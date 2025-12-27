Kırşehir'de Üzerinden 97 Sentetik Hap Çıkan Şüpheli Gözaltında
Narkotik ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde yürüttükleri denetimler sırasında şüphe üzerine bir şahsı durdurdu.
Yapılan aramada 97 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli M.S.T. gözaltına alındı.
Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları kapsamında soruşturma sürüyor.
