Kocaeli'de Trafik Kavgası: Sürücü Birden Fazla Araca Çarptı, Linç Girişimi

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde dün çıkan tartışmada öfkeli sürücü taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı; linç girişimi ve yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:00
Çınarlı Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza sonrası gerginlik tırmandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, dün Çınarlı Mahallesi’nde meydana gelen maddi hasarlı kaza sonrası çıkan tartışma kısa sürede alevlendi. Taraflar arasındaki sözlü çatışmanın büyümesi üzerine olayda görevli sürücünün kontrolünü kaybettiği belirtildi.

İddiaya göre, tartışmanın ardından öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü; bir taksi, bir yolcu otobüsü ve bir otomobile çarptı. Sürücünün kontrolsüz manevraları çevredeki vatandaşlara korku yaşattı ve çarpılan araçlarda hasar oluştu.

Olayın devamında taraflardan bir kişinin eline aldığı sopa ile hafif ticari araca saldırdığı, aracın durmasının ardından bazı kişilerin sürücüye yönelik müdahalede bulunduğu aktarıldı. Olay yerine intikal eden trafik polisleri, tarafları ayırmak ve gerginliği yatıştırmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaşanan linç girişimi ve hafif ticari aracın diğer araçlara çarpma anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ortaya çıkan yeni görüntüler, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve sürecin devam ettiği bildirildi.

