Kocaeli'de 'yol verme' kavgası trafikte dehşet: 4 şüpheli yakalandı

Derince Çınarlı Mahallesi'nde bir sürücünün kontrolsüz manevraları çevreye korku saçtı

Dün Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde çıkan tartışma, trafikte büyük paniğe yol açtı. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün taksi, yolcu otobüsü ve bir otomobile çarpması sonucu olay büyüdü.

Çarpmanın etkisiyle söz konusu araçlarda hasar oluştu ve çevredeki vatandaşlar korku yaşadı. Araç durduktan sonra taraflardan bir kişinin sopayla hafif ticari araca saldırdığı, ardından bazı kişilerin sürücüye yönelik saldırıda bulunduğu bildirildi. Olay yerine gelen trafik polisleri, tarafları ayırmak ve gerginliği azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen Ç.Y., E.B., C.K. ve B.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede olayın sebebinin 'yol verme' meselesi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

