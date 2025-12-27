DOLAR
Kocaeli'de 'yol verme' kavgası trafikte dehşet: 4 şüpheli yakalandı

Kocaeli Derince'de 'yol verme' tartışmasında bir sürücü taksi, yolcu otobüsü ve otomobile çarptı; 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:41
Derince Çınarlı Mahallesi'nde bir sürücünün kontrolsüz manevraları çevreye korku saçtı

Dün Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde çıkan tartışma, trafikte büyük paniğe yol açtı. Öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün taksi, yolcu otobüsü ve bir otomobile çarpması sonucu olay büyüdü.

Çarpmanın etkisiyle söz konusu araçlarda hasar oluştu ve çevredeki vatandaşlar korku yaşadı. Araç durduktan sonra taraflardan bir kişinin sopayla hafif ticari araca saldırdığı, ardından bazı kişilerin sürücüye yönelik saldırıda bulunduğu bildirildi. Olay yerine gelen trafik polisleri, tarafları ayırmak ve gerginliği azaltmak için yoğun çaba sarf etti.

Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, olaya karıştığı belirlenen Ç.Y., E.B., C.K. ve B.B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede olayın sebebinin 'yol verme' meselesi olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında kasten yaralama ve mala zarar verme kapsamında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından dört şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'DE BİR SÜRÜCÜ TRAFİKTE SİNİRLENEREK TAKSİYE, YOLCU OTOBÜSÜNE VE BİR OTOMOBİLE ÇARPTIKTAN SONRA LİNÇ EDİLMİŞTİ. OLAYIN YOL VERME TARTIŞMASI SEBEBİYLE ÇIKTIĞI ÖĞRENİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

