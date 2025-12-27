Kulu'da Jandarma Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerini Artırdı

Konya’nın Kulu ilçesinde, yılbaşı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Uygulamanın Ayrıntıları

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortak denetimler kapsamında Konya Ankara Kara yolu güzergahında kontrol gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen yılbaşı tedbirleri doğrultusunda yapılan uygulamalarda, araçların plaka sorguları ile sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Denetimler sırasında ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Uygulamaya katılan vatandaşlar ise denetimlerden memnun kaldıklarını ifade etti.

