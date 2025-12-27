DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Kulu'da Jandarma Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerini Artırdı

Kulu İlçe Jandarma, yılbaşı tedbirleri kapsamında Konya-Ankara kara yolunda plaka ve GBT sorgulamalarının yer aldığı trafik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:56
Kulu'da Jandarma Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerini Artırdı

Kulu'da Jandarma Yılbaşı Öncesi Trafik Denetimlerini Artırdı

Konya’nın Kulu ilçesinde, yılbaşı öncesi trafik güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Uygulamanın Ayrıntıları

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortak denetimler kapsamında Konya Ankara Kara yolu güzergahında kontrol gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen yılbaşı tedbirleri doğrultusunda yapılan uygulamalarda, araçların plaka sorguları ile sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı.

Denetimler sırasında ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Uygulamaya katılan vatandaşlar ise denetimlerden memnun kaldıklarını ifade etti.

KULU İLÇESİNDE YILBAŞI ÖNCESİ TRAFİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA JANDARMA EKİPLERİ YOL GÜVENLİĞİ VE...

KULU İLÇESİNDE YILBAŞI ÖNCESİ TRAFİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA JANDARMA EKİPLERİ YOL GÜVENLİĞİ VE HUZUR UYGULAMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

KULU İLÇESİNDE YILBAŞI ÖNCESİ TRAFİK TEDBİRLERİ KAPSAMINDA JANDARMA EKİPLERİ YOL GÜVENLİĞİ VE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı
7
Sinop'ta Yoğun Kar: 34 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti