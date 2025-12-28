DOLAR
Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kütahya'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çıkan tartışmada S.K. (27), arkadaşı Dilruba Işık'ı (31) bıçaklayarak öldürdü; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 18:56
Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşanan olayda bir kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) ile Dilruba Işık (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba Işık'a saldırdı. Işık, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dilruba Işık, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Işık hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

