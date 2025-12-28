Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti: Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kütahya'da Tartışma Kanlı Bitti

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşanan olayda bir kadın hayatını kaybetti

Kütahya'da, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir evde meydana gelen olayda, arkadaş oldukları öğrenilen S.K. (27) ile Dilruba Işık (31) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., eline aldığı bıçakla Dilruba Işık'a saldırdı. Işık, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Dilruba Işık, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Işık hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA'DA BİR KADIN, TARTIŞTIĞI ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANARAK HAYATINI KAYBETTİ.