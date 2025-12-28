Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı: Kale'de Maddi Hasar

Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı

Olay Yeri ve Zaman

Malatya’nın Kale ilçesinde, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Bent Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir tır alev aldı.

Yangın ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 HK 105 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tırda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yürüttü. Araçta maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

