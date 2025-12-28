DOLAR
Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı: Kale'de Maddi Hasar

Malatya'nın Kale ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki 23 HK 105 plakalı pancar yüklü Mercedes tır alev aldı; ilk müdahale vatandaşlar ve itfaiye yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 19:25
Malatya'da Pancar Yüklü Tır Alev Aldı

Olay Yeri ve Zaman

Malatya’nın Kale ilçesinde, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Bent Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir tır alev aldı.

Yangın ve Müdahale

Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 HK 105 plakalı Mercedes marka pancar yüklü tırda yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.

İlk müdahaleyi akaryakıt istasyonundaki vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yürüttü. Araçta maddi hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

