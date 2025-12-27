Manavgat'ta Motosiklet Otomobille Çarpıştı: Sürücü Metrelerce Havaya Fırladı

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu yan yolda meydana gelen kazada bir motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırladı.

Edinilen bilgiye göre, Tolga Ü.'nün kullandığı 07 BLJ 632 plakalı motosiklet, Hatipler Yenimahalle kavşağı'na geldiği esnada tali yola girdiği sırada, Kadir T.'nin kullandığı 38 FH 074 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kavşaktaki yönlendirme tabelaları oldu. Bugüne kadar D-400 Karayolu'nda tali yola giren araçların geçiş üstünlüğüne sahip olduğu noktada, yeni takılan tabelalarla geçiş üstünlüğünün tali yolda seyir halindeki araçlara geçtiği görüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma ve delil toplanması devam ediyor.

