Mersin'de 101 Suç Kaydı Olan Firari, 36 Yıl Kesinleşmiş Hapisle Yakalandı

Mersin'de Firari Zanlı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Yenişehir'de saklanan şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışma sonucu 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahsın merkez Yenişehir ilçesinde gizlendiği tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda adrese düzenlenen operasyonda, toplam 101 suç kaydı bulunan ve 6 ayrı suçtan aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

