DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde sobadan çıktığı iddia edilen yangında 1 ve 7 yaşındaki Ayaz ile Poyraz yaşamını yitirdi; alevler cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:10
Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde Mukaddem Mahallesi'nde meydana geldi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz yaşamını yitirdi. Olay sırasında alevler cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20 adresinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yangın sobadan çıktı.

Olay öncesi baba H.T. işe giderken, anne A.T. çocukları evde bırakarak yaklaşık 300 metre uzaklıktaki markete gitti. Marketten dönüşte yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler alevlere müdahale ederek evi söndürdü; yapılan tespitlere göre içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. 2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği bildirildi; yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA YAŞLARI 1 İLE 7 OLAN 2 ÇOCUK HAYATINI...

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA YAŞLARI 1 İLE 7 OLAN 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA YAŞLARI 1 İLE 7 OLAN 2 ÇOCUK HAYATINI...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
2
Balıklı Rum Hastanesi'nde Sahte Reçete İddianamesi: 46 Yıla Kadar Hapis İstemi
3
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama
4
Konya’da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Kişi Tutuklandı
5
Siirt'te Yılbaşı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıkılaştırıldı
6
Yenidoğan Çetesi davası: 7’inci duruşma 5. gününde, ara karar bekleniyor
7
Ayancık’ta Pazar’da Dolandırıcılık Uyarısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti