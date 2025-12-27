Mersin'de Yangın Faciası: Silifke'de 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Sabah saatlerinde Mukaddem Mahallesi'nde meydana geldi

Mersin’in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz yaşamını yitirdi. Olay sırasında alevler cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20 adresinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre yangın sobadan çıktı.

Olay öncesi baba H.T. işe giderken, anne A.T. çocukları evde bırakarak yaklaşık 300 metre uzaklıktaki markete gitti. Marketten dönüşte yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Merkez, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler alevlere müdahale ederek evi söndürdü; yapılan tespitlere göre içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçleri ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. 2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği bildirildi; yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

