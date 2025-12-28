Mudurnu’da sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar

Bolunun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı ve bir süre sonra kara saplandı.

Ekiplerin müdahalesi

Kara saplanan ambulanstaki sağlık personeli, dondurucu soğuğa ve yoğun yağışa rağmen araçtan indi ve çalışmaya başladı. Ekipler, lastiklere zincir takarak aracı bulunduğu yerden kurtardı. Zorlu mücadelenin ardından ambulans yola devam ederek hastaya ulaştı.

Taşkesti’deki yoğun kar nedeniyle bölgedeki ulaşımın aksadığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi olayın çözülmesinde belirleyici oldu.

