DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Mudurnu’da Sağlık Ekiplerinin Kar Mesaisi: Zincir Takıp Hastaya Ulaştılar

Taşkesti'de yoğun kar yağışında kara saplanan ambulansı kurtaran sağlık ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen lastiklere zincir takarak hastaya ulaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:55
Mudurnu’da Sağlık Ekiplerinin Kar Mesaisi: Zincir Takıp Hastaya Ulaştılar

Mudurnu’da sağlık ekiplerinin kar mesaisi: Zincir takıp hastaya ulaştılar

Bolunun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen sağlık ekiplerini taşıyan ambulans, karla kaplı zeminde ilerlemekte zorlandı ve bir süre sonra kara saplandı.

Ekiplerin müdahalesi

Kara saplanan ambulanstaki sağlık personeli, dondurucu soğuğa ve yoğun yağışa rağmen araçtan indi ve çalışmaya başladı. Ekipler, lastiklere zincir takarak aracı bulunduğu yerden kurtardı. Zorlu mücadelenin ardından ambulans yola devam ederek hastaya ulaştı.

Taşkesti’deki yoğun kar nedeniyle bölgedeki ulaşımın aksadığı belirtilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi olayın çözülmesinde belirleyici oldu.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANSTAKİ SAĞLIK...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANSTAKİ SAĞLIK EKİPLERİ, LASTİKLERE ZİNCİR TAKARAK ZORLU ŞARTLARA RAĞMEN HASTAYA ULAŞTI.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANSTAKİ SAĞLIK...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya'da Yılbaşı Denetimleri: 2 bin 990 Kişi Sorgulandı, 8 Gözaltı
2
Tekirdağ Muratlı'da Vinçli Kamyonun Çarptığı Plaka Tanıma Direği Yenilendi
3
Lazkiye ve Tartus'ta Şiddetli Protestolar: 1’i Güvenlik Görevlisi 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Aydın'da Ehliyet Sınavında Kalp Krizi İddiası: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
5
Samsun'da Park Halindeki Otomobil Kül Oldu: Sahibi Şüphelinin Bulunmasını İstedi
6
Karadeniz'de Fırtına: Doğal Gaz Sondaj Gemileri Amasra Limanı'na Sığındı
7
Samsun'da Yılbaşı Öncesi Alkollü İçecek Denetimleri Sıkılaştırıldı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti