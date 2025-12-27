DOLAR
Muş’ta Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 5 Tutuklama

Muş’ta yatırım vaadiyle düzenlenen siber operasyonda 5 kişi tutuklandı; mağdurlar 26 işlemde 2 milyon 352 bin 382 TL gönderdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:14
Operasyon ve soruşturma detayları

İhbar üzerine başlatılan soruşturmada, kendisini arayan şahıslar tarafından yatırım vaadiyle dolandırıldığı belirlenen mağdurun, iki ayrı şirkete ait banka hesaplarına 26 işlemde toplam 2 milyon 352 bin 382 TL gönderdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gönderilen paraların farklı kişilere ait banka hesaplarına aktarıldığı, bu hesaplardan kripto para platformlarına yönlendirilerek kripto varlık alımı yapıldığı ve söz konusu varlıkların kripto cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25.12.2025 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çeşitli illerde toplam 10 şüpheli yakalandı. Yakalananlardan 7 kişi adli işlem yapılmak üzere ile getirilirken, 3 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Bazı şüphelilerin adreslerinde bulunamadığı, bir kısmının ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 6 SIM kart, 2 hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

İle getirilen 7 şüpheli, 26.12.2025 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1’i savcılıkça serbest bırakılırken, 1 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

