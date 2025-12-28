DOLAR
Pendik’te 6 kilo 248 gram skunk ve 19 bin 800 ecstasy ele geçirildi

Pendik’te düzenlenen operasyonda 6 kilo 248 gram skunk ile 19 bin 800 ecstasy hap ele geçirildi; şüpheli TCK 188 kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:23
Operasyon ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından narkotik madde ticareti ve sokak satıcılığı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

23 Aralık tarihinde Pendik ilçesinde tespit edilen bir ikamet adresine düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 6 kilo 248 gram skunk, 19 bin 800 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 11 bin 300 TL, 500 dolar ve 50 euro nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheli şahıs TCK 188-Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

