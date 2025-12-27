DOLAR
Refahiye Alt Köy'de Köy Konağı Eklentisinde Yangın: Ana Bina Kurtarıldı

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Alt köyünde köy konağı eklentisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ana binaya sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:50
İtfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu daha büyük bir felaket önlendi

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Alt köyte, bir köy konağının eklenti bölümünde gece saatlerinde yangın çıktı. Çatı katından yükselen yoğun dumanı fark eden köylüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Refahiye Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin konağın diğer bölümlerine ve çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ana binaya sıçramadan kontrol altına alındı ve yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı. Olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak konağın eklenti kısmında ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

