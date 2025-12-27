DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Rize'de Dizi Ekibi Kavgası: Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk Hayatını Kaybetti

Rize Gündoğdu Mahallesi'ndeki otelde çıkan kavgada dizi set çalışanı Ahmet Emin Yavuk (30) yaşamını yitirdi; 3 şüpheli adli kontrolle serbest, 1 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:21
Rize'de Dizi Ekibi Kavgası: Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk Hayatını Kaybetti

Rize'de Dizi Ekibi Kavgası: Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Rize merkezine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde, 16 Aralık 2025 tarihinde çekilen dizinin set çalışanlarının karıştığı bir kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, final yapan bir dizinin set çalışanlarının otel odasında bulunduğu sırada, Ahmet Emin Yavuk (30) ile odada bulunan 4 kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yavuk, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleler sonrası Yavuk kafa travması geçirdiği için entübe edildi. Olay anında odada bulunan dört kişi gözaltına alındı; ilk aşamada şüpheliler adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Yavuk'un hastanede hayatını kaybetmesi üzerine hakkında adli işlem başlatıldı ve dört şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilişkisi olduğu belirtilen ve halen firari olan dördüncü şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AHMET EMİN YAVUK

AHMET EMİN YAVUK

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Etimesgut’ta Çatı Yangını: Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
2
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
3
Adana'da hafif ticari araç yayaya çarptı: O anlar kamerada
4
Gazze'de Ateşkes Sonrası Can Kaybı 414'e Yükseldi
5
Hasköy-Mutki karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6
Mersin'de İtfaiye 2 Keçiyi Kayalıklardan Kurtardı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti