Rize'de Dizi Ekibi Kavgası: Set Çalışanı Ahmet Emin Yavuk Hayatını Kaybetti

Olayın Ayrıntıları

Rize merkezine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir otelde, 16 Aralık 2025 tarihinde çekilen dizinin set çalışanlarının karıştığı bir kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, final yapan bir dizinin set çalışanlarının otel odasında bulunduğu sırada, Ahmet Emin Yavuk (30) ile odada bulunan 4 kişi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yavuk, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleler sonrası Yavuk kafa travması geçirdiği için entübe edildi. Olay anında odada bulunan dört kişi gözaltına alındı; ilk aşamada şüpheliler adliyedeki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Ancak Geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Yavuk'un hastanede hayatını kaybetmesi üzerine hakkında adli işlem başlatıldı ve dört şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden M.G., T.Ş. ve M.Y. yeniden gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında T.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilişkisi olduğu belirtilen ve halen firari olan dördüncü şahıs için arama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AHMET EMİN YAVUK