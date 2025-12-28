DOLAR
Safranbolu'da Kar Büyüsü: Osmanlı'nın Parmak İzi Kartpostallık Görüntüler

UNESCO Dünya Mirası Safranbolu, kar yağışıyla beyaza büründü; tarihi han, hamam, cami ve konaklar kartpostallık görüntüler oluşturdu, drone çekimleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:36
UNESCO Dünya Mirası kenti karla beyaza büründü

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve 'en iyi korunan 20 kent' arasında gösterilen Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yoğun kar yağışıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla 'Osmanlı'nın parmak izi' olarak adlandırılan tarihi kent, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Havanın soğuk olmasına rağmen güneşin de yüzünü göstermesiyle, 3 bin yıllık geçmişe sahip Safranbolu'nun Tarihi Çarşı bölgesinde yer alan han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, kar örtüsüyle görsel bir şölen sundu.

Karla kaplı tarihi yapılar dronla görüntülendi, ortaya çıkan fotoğraf ve görüntüler kentin eşsiz dokusunu gözler önüne serdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

