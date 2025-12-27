DOLAR
Samsunspor'dan Bahis Soruşturmasına Net Açıklama

Samsunspor, Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili bahis soruşturmasında kulüp, yönetici ve oyuncuların suçlanmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:20
Samsunspor'dan "Bahis" Soruşturmasına Net Yanıt

Samsunspor yetkilileri, son bahis soruşturması kapsamında adı geçen Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp adına konuşan Veysel Bilen, "Dün başlatılan yeni bahis soruşturması kapsamında geçen sezon oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçı da bu bağlamda bahis oynayanlar açısından dikkate alınan ve bu soruşturma kapsamına giren bir konu oldu" dedi.

Bilen, açıklamasında kulübün bu soruşturmanın hiçbir tarafı olmadığını vurguladı: "Ne kulüp olarak ne yöneticiler ne de oyuncularımız bazında böyle bir soruşturmaya söz konusu olan taraf değiliz." Ayrıca, soruşturmanın "o maçın içerisinde bahis oynayan ve kazanan 6 kişinin üzerinden yürütülen bir soruşturma" olduğuna dikkat çekti.

Hukuksal Durum ve Başkanın İmajı

Yasalara ve hukuka bağlı bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Bilen, bazı basın organlarında Samsunspor ve başkan hakkında yapılan iddiaları "haksız ve mesnetsiz" olarak nitelendirdi. Bilen, kulübün kuruluşundan itibaren hukuk kurallarına bağlı kaldığını ifade ederek, "Açılmış ve açılacak her davada alnımız ak, yüzümüz pak" şeklinde konuştu.

Bilen, başkanın talimatıyla hiçbir zaman Türkiye Futbol Federasyonu veya yasalara aykırı davranış içinde olunmayacağını vurguladı: "Asla ve kata 'Biz ne Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına ne yasalara ne kanunlara ne yönetmeliklere aykırı bir işlemin içinde olmayacağız. Devlete bir kuruş borcumuz olmayacak.'" Ayrıca dosyada gizlilik kararı bulunduğunu, bu nedenle kulübün taraf olmadığı için bilgiye sahip olmadığını, ancak istenirse hukuki mercilere her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

Thomas Reis ile İlişkiler

Teknik direktör Thomas Reis ile devam iddialarına da değinen Bilen, hocanın "Henüz anlaşma sağlamadık" yönündeki sözlerine açıklık getirdi. Bilen, "Her şey kâğıdın üstünde yazılı imzayla değil. Birincisi, gönül imzası var mı? Huzurlu bir ortam var mı?" sorularını hatırlatarak, Başkanın ifadesi doğrultusunda "Biz Thomas Reis ile bu sene de önümüzdeki sezonlarda da devam edeceğiz." dedi.

Bilen, Reis'in mutsuz olmadığını, kulüpte kalmak istediğini belirttiğini ve imza töreninin başkanın yoğunluğu nedeniyle henüz gerçekleşmediğini sözlerine ekledi: "Benim burada bir mutsuzluğum yok, ben burada mutluyum, kalbimle gönül bağım var, devam edeceğim."

SAMSUNSPOR BAŞKANVEKİLİ VEYSEL BİLEN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

