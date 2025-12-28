DOLAR
Silifke'de Yangın Faciası: 2 Kardeş Aynı Tabutta Aynı Kabre Defnedildi

Mersin'in Silifke'sinde çıkan yangında hayatını kaybeden Poyraz Efe (1) ve Ayaz Emre (7), aynı tabutta getirilip aynı kabre toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 12:31
Olayın Detayları

Yangın, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20’de bulunan müstakil 2 katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre, baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı (7)'yı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete ekmek almaya gitti. Bu sırada sobadan çıkan yangın evde etkili oldu.

Market dönüşünde yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekipler alev alev yanan eve müdahale ederek yangını söndürdü; içeride bulunan iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından iki çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Cenaze Töreni

Hastanede yapılan işlemlerin ardından cenazeler Silifke Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınarak ilçeye bağlı Ulugöz Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenaze aracından tek tabutta indirilen kardeşler için mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Poyraz Efe ve Ayaz Emre kardeşler, gözyaşları içerisinde aynı kabirde toprağa verildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ile bazı protokol üyeleri, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

