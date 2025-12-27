DOLAR
Sincan'da kurye merdivenlere tuvaletini yaptı — güvenlik kamerası kaydetti

Ankara Sincan Yenikent'te bir kurye, siparişi teslim ettiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı; anlar apartman kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 16:48
Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir kurye, siparişi teslim ettiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı ve bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, kurye siparişi teslim ettikten sonra binadan inerken merdivenlere ihtiyacını giderdi. Olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, olayı kendi taktırdığı güvenlik kamerasından görüntülediğini söyledi.

Arla olayla ilgili olarak, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.

Arla, aynı durumun iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti. Olayla ilgili şikayet sürecinin başlatıldığı ve görüntülerin delil olarak kullanıldığı ifade edildi.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

