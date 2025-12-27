Sincan'da kurye merdivenlere tuvaletini yaptı — güvenlik kamerası kaydetti

Sincan'da kurye binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir kurye, siparişi teslim ettiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı ve bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, kurye siparişi teslim ettikten sonra binadan inerken merdivenlere ihtiyacını giderdi. Olayı fark eden apartman sakini Murat Arla, olayı kendi taktırdığı güvenlik kamerasından görüntülediğini söyledi.

Arla olayla ilgili olarak, "Altıncı kata paket getiren kurye merdivenlerden iniyor ve köşeye ihtiyacını gideriyor. Daha önce de aynı hareketi yapmıştı. O yüzden şikayetçi olduk. Olayı kendi taktırdığım hareket sensörlü kamerasından gördüm fakat yetişemedim" diye konuştu.

Arla, aynı durumun iki hafta içerisinde iki kere yaşandığını belirtti. Olayla ilgili şikayet sürecinin başlatıldığı ve görüntülerin delil olarak kullanıldığı ifade edildi.

