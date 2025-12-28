Sultanbeyli'de Alkollü Sürücü Dehşeti: 4 Yaralı

Kaza Detayları

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde yaşandı.

Sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., ilk olarak 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç savrularak bir tıra çarpmasının ardından durabildi.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı. Kazada araçlarda bulunan dört kişi yaralandı ve sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücünün Durumu ve Soruşturma

Kazaya karışan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerine zorluk çıkardığı belirtilen sürücü, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

