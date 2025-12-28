Tokat Erbaa'da Spiral Kıvılcımı İnşaatta Yangın Çıkardı

Tokat Erbaa'da Yemek Fabrikası İnşaatında Spiral Makinesi Kıvılcımı Yangın Çıkardı

Asansör boşluğundaki plastikler tutuştu, itfaiye müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, bir yemek fabrikasının inşaatında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, ilçe merkezi Osmangazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana geldi.

Neden: İnşaat çalışmaları sırasında işçilerin kullandığı spiral makinesinin oluşturduğu kıvılcımlar, asansör boşluğunun zemininde bulunan plastik malzemelerin tutuşmasına yol açtı.

Kısa sürede büyüyen alevler yoğun duman oluşturdu. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yapılan çalışmalarla yangın tamamen söndürüldü.

Sonuç: Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

TOKAT (İHA) - TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDE BİR YEMEK FABRİKASININ İNŞAATINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.