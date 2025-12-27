Tokat’ta Hatice Yalman Cinayeti: 'Bayıldı Sandım' Savunması ve 2 Saat Önce Yardım İddiası

Tokat’ta Hatice Yalman Cinayeti

Olayın Detayları

Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Tokat, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Yalman’ın vücudunda kazaya uygun olmayan darp izleri tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 400 metre mesafedeki Hazine deresi kenarında kanlı taşlar bulundu ve taşlardaki kan izlerinin Yalman’a ait olduğu belirlendi. Bu bulguların ardından soruşturma cinayet şüphesiyle genişletildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Koç hakkında kasten öldürmeye iştirakten dava açtı; ayrıca 7 kişi hakkında ise delilleri yok etme suçlamasıyla dava kaydı oluşturuldu. Koç dışındaki 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk Duruşma ve İddianame

Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada Yalman’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın Savunması

Tutuklu sanık ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Yalman ile 4,5 yıldır dini nikâhlı yaşadığını belirterek olay gününü alkollü olduğunu söyleyip aralarında aldatma nedeniyle tartışma çıktığını iddia etti. Koç, olayın bir kaza olduğunu; Yalman’ın motosikletten düştüğünü, kendisini bayılmış sandığını ve hastaneye götürmek için çaba sarf ettiğini savundu. Mahkemedeki savunmasında, yaşananların anlattığı gibi olduğunu ve olayın kaza olduğunu öne sürdü.

Ailenin Tepkisi

Yalman’ın babası Duran Yalman, duruşmada güçlü tepki gösterdi. Baba Yalman, sanığın kendilerine gelip çocuklarını alıp götürdüğünü, yemin ettiğini ve kızını öldürdüğünü söyledi; davadan vazgeçmeyeceğini belirtti. Baba, kızının çalıştırıldığı işyerleri ve sanıkla ilişkisinin ayrıntılarına da değindi ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Avukatın İddiası: Yardım İşareti

Hatice Yalman’ın avukatı Selinay Arslan, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada Yalman’ın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir markette uluslararası literatürde kurtarma çağrısı kabul edilen yardım işaretini yaptığını iddia etti. Arslan, kasiyerin bu işareti anlamadığını ve Yalman’ın yaşadığı panik ile korkunun bunun göstergesi olduğunu söyledi. Avukat, davanın kaza süsü verilerek örtülmeye çalışılamayacağını vurguladı.

Süreç ve Bir Sonraki Duruşma

Duruşma, mahkeme heyeti tarafından 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi. İddianameye göre sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

Öne çıkan unsurlar: 29 Mart 2025 tarihi, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi, Hazine deresi kenarında kanlı taşlar, Yalman’ın vücudunda darp izleri, yardım işareti iddiası ve 13 Şubat 2026 duruşma tarihi.

AVUKAT SELİNAY ARSLAN