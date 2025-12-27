DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Tokat’ta Hatice Yalman Cinayeti: 'Bayıldı Sandım' Savunması ve 2 Saat Önce Yardım İddiası

Tokat’ta darp edilerek öldürülen Hatice Yalman’ın, olaydan 2 saat önce yardım işareti yaptığı iddia edildi; şüpheli Mustafa Koç 'bayıldı sandım' dedi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 14:39
Tokat’ta Hatice Yalman Cinayeti: 'Bayıldı Sandım' Savunması ve 2 Saat Önce Yardım İddiası

Tokat’ta Hatice Yalman Cinayeti

Olayın Detayları

Olay, 29 Mart 2025 tarihinde Tokat, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç’u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalman, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemede Yalman’ın vücudunda kazaya uygun olmayan darp izleri tespit edildi. Olay yerine yaklaşık 400 metre mesafedeki Hazine deresi kenarında kanlı taşlar bulundu ve taşlardaki kan izlerinin Yalman’a ait olduğu belirlendi. Bu bulguların ardından soruşturma cinayet şüphesiyle genişletildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Şüpheli olarak gözaltına alınan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, soruşturma kapsamında Koç hakkında kasten öldürmeye iştirakten dava açtı; ayrıca 7 kişi hakkında ise delilleri yok etme suçlamasıyla dava kaydı oluşturuldu. Koç dışındaki 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk Duruşma ve İddianame

Cinayet davasının ilk duruşması Tokat 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Duruşmada Yalman’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanığın Savunması

Tutuklu sanık ve 3 çocuk babası Mustafa Koç, Yalman ile 4,5 yıldır dini nikâhlı yaşadığını belirterek olay gününü alkollü olduğunu söyleyip aralarında aldatma nedeniyle tartışma çıktığını iddia etti. Koç, olayın bir kaza olduğunu; Yalman’ın motosikletten düştüğünü, kendisini bayılmış sandığını ve hastaneye götürmek için çaba sarf ettiğini savundu. Mahkemedeki savunmasında, yaşananların anlattığı gibi olduğunu ve olayın kaza olduğunu öne sürdü.

Ailenin Tepkisi

Yalman’ın babası Duran Yalman, duruşmada güçlü tepki gösterdi. Baba Yalman, sanığın kendilerine gelip çocuklarını alıp götürdüğünü, yemin ettiğini ve kızını öldürdüğünü söyledi; davadan vazgeçmeyeceğini belirtti. Baba, kızının çalıştırıldığı işyerleri ve sanıkla ilişkisinin ayrıntılarına da değindi ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Avukatın İddiası: Yardım İşareti

Hatice Yalman’ın avukatı Selinay Arslan, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada Yalman’ın olaydan yaklaşık 2 saat önce Tokat merkezde bir markette uluslararası literatürde kurtarma çağrısı kabul edilen yardım işaretini yaptığını iddia etti. Arslan, kasiyerin bu işareti anlamadığını ve Yalman’ın yaşadığı panik ile korkunun bunun göstergesi olduğunu söyledi. Avukat, davanın kaza süsü verilerek örtülmeye çalışılamayacağını vurguladı.

Süreç ve Bir Sonraki Duruşma

Duruşma, mahkeme heyeti tarafından 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi. İddianameye göre sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken soruşturma ve delil incelemeleri devam ediyor.

Öne çıkan unsurlar: 29 Mart 2025 tarihi, Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi, Hazine deresi kenarında kanlı taşlar, Yalman’ın vücudunda darp izleri, yardım işareti iddiası ve 13 Şubat 2026 duruşma tarihi.

AVUKAT SELİNAY ARSLAN

AVUKAT SELİNAY ARSLAN

OLAY YERİ (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da feci kaza: Baba, oğul ve torun toprağa verildi
2
Eskişehir'de Alkollü Adam Ambulansı Reddetti: Gözyaşlarıyla İkna Edildi
3
Gönen'de ruhsatsız silah ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi
4
Erzincan'da Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 3 Yaralı
5
Kars’ta Öğrencilere KADES Tanıtımı: 'Tek Tuşla' Kolluk Desteği
6
Kocaeli’de 'Hacı Baba' Vurgunu: Sanıktan İlginç Savunma
7
Siverek'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti