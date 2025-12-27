Ümraniye'de Kereste Deposunda Korkutan Yangın: Depoda Büyük Hasar

Ümraniye'de Kereste Deposunda Korkutan Yangın

Ümraniye'de bir kereste deposunda çıkan yangın, ahşap ürünlerin kısa sürede tutuşmasıyla depoda geniş çapta maddi hasara yol açtı.

Olay

Olay, 19:30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda meydana geldi. İddiaya göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve içeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Ümraniye'de kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu