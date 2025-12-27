DOLAR
Ümraniye'de Kereste Deposunda Korkutan Yangın: Depoda Büyük Hasar

Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki kereste deposunda saat 19:30'da çıkan yangın hızla büyüdü, itfaiye müdahalesine rağmen depoda geniş çapta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 20:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 20:24
Ümraniye'de Kereste Deposunda Korkutan Yangın

Ümraniye'de bir kereste deposunda çıkan yangın, ahşap ürünlerin kısa sürede tutuşmasıyla depoda geniş çapta maddi hasara yol açtı.

Olay

Olay, 19:30 sıralarında Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki bir kereste deposunda meydana geldi. İddiaya göre, depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı ve içeride bulunan yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

