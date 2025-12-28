DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.249,7 0,03%
BITCOIN
3.752.606,23 0,13%

Van'da 4 Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Van'da İpekyolu Caddesi'nde saat 22.15'te 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti, trafik kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 23:17
Van'da 4 Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Van'da 4 Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı

İpekyolu Caddesi'nde gece trafik kazası

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.15 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 4 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçlar olay yerinden kaldırılana kadar ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

VAN'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

VAN'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

VAN'DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Eşini Öldürüp Toprağa Gömen Şüpheli Gözaltında
2
Muş-Bulanık’ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Mersin'de Otoyollarda Jandarma Trafik Denetimleri Aralıksız Sürüyor
4
Esenyurt'ta Okul Kantini Mühürlendi: Sağlıksız Ürünlere Sıkı Denetim
5
Çorum Sungurlu'da Virajı Alamayan Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı
6
Samsun'da Ağaç Devrildi: 19 Yaşındaki Tekin Gönültaş Hayatını Kaybetti
7
Aydın Efeler'de İşyeri Kurşunlandı: 12 El Ateş Edildi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları