Van'da 4 Araçlı Kaza: 4 Kişi Yaralandı
İpekyolu Caddesi'nde gece trafik kazası
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.15 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 4 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlar olay yerinden kaldırılana kadar ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
