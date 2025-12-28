DOLAR
Van Gürpınar'da 1.090 Kaçak Sigara, 15 Litre Alkol ve 225 kg Gıda Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde jandarma operasyonunda 1.090 kaçak sigara, 15 litre bandrolsüz alkol ve 225 kg gıda ele geçirildi; şüpheli E.S. hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 15:33
Valilikten yapılan açıklama

Van’ın Gürpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçak sigara, alkol ve gıda ürünleri ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Hoşab Mahallesi mevkiinde faaliyet yürütüldüğü belirtildi.

Yapılan faaliyet neticesinde bin 90 adet kaçak sigara, 15 litre bandrolsüz alkollü içki ve 225 kg kaçak gıda ürünleri ele geçirildi. Şüpheli E.S. (36) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

