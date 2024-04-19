ABD medyası duyurdu: İsrail’den İran’a saldırı

ABDli kanal ABC News’ten sonra CBS News ve CNN, İsrail’in İran’a karşı misilleme saldırısı yapmış olduğunu duyurdu. İsrail, yerel saate göre Cuma sabahı saatlerinde, İran’a yönelik misilleme saldırılarını başlattı.

İran basını ise İsfahan’da patlama sesleri duyulduğuna yer verdi. Konu ile ilgili İranlı bir komutan ise İsfahan’da duyulan patlama seslerinin, savunma sisteminin havadaki şüpheli bir cismi vurması ile ilgili olduğunu söyledi.

İranlı yetkililerin, Al Jazeera haber ajansına verdiği bilgilere göre, herhangi bir füze saldırısı olmadı, savunma sistemi yalnızca dronları düşürdü.

İsrail saldırıyı ABD’ye önden bildirmiş

İfade edilene göre İsrail, İran’a yönelik gerçekleştirilecek olan misilleme saldırısını Perşembe gününden ABD’ye bildirmiş. ABD ise bu saldırıları desteklemediğini ve bölgede çatışma istemediğini belirtimiş.

Saldırı ile ilgili ABD ya da İsrail ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.