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ABD'nin vetosuyla Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği reddedildi!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini öngören karar tasarısı, ABD'nin vetosuyla reddedildi. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 19.04.2024 00:53
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 00:53
ABD'nin vetosuyla Filistin'in Birleşmiş Milletler üyeliği reddedildi!

ABD'nin vetosuyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısı reddedildi. Cezayir tarafından sunulan tasarı, 15 üyeli BMGK'de oylanmış ve 12 üye "evet", 2 üye "çekimser" oy kullanmıştı. Ancak ABD'nin "hayır" oyu nedeniyle tasarı kabul edilemedi.

İngiltere ve İsviçre "çekimser" kalırken, Rusya, Çin, Fransa, Cezayir, Malta, Ekvator, Guyana, Slovenya, Sierra Leone, Mozambik, Güney Kore ve Japonya "evet" oyu verdi. BMGK'de tasarının geçmesi için 5 daimi üyeden hiçbirinin "hayır" oyu kullanmaması ve toplamda 9 "evet" oyu alması gerekiyordu.

Filistin, 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. 2012 yılında ise BM "daimi gözlemci statüsü"ne kavuşmuştu. Görülen bu son tasarının reddedilmesiyle Filistin'in BM üyeliği talebi bir kez daha askıya alınmış oldu

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