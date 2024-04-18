Gazze’de İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinli sayısı 34 bine yaklaştı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’ndeki son durumla ilgili verileri paylaştı. Bakanlık, 195 gündür sürmekte olan İsrail saldırıları nedeniyle, son 24 saatte 71 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam 33 bin 970 Filistinli hayatını kaybederken, 76 bin 770 kişi de yaralandı.

730 bin Filistinli sağlık hizmetlerine ulaşamıyor





Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, İsrail güçlerinin abluka ve işgali nedeniyle, 730 binden fazla insanın gerçek anlamda bir sağlık hizmetine erişemediği de belirtildi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin kasıtlı bir biçimde Gazze’deki sağlık sistemini yok etmiş olduğuna da dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Kudra, acil bir şekilde Sahra hastanelerinin kurulması ve sağlık için yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğini altını çizdi.