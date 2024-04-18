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Google 28 çalışanı işten çıkardı: İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etmişlerdi

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google, İsrail ile 1.2 milyar dolarlık Nimbus Projesi anlaşmasını imzaladı. Yeni anlaşmayı ve projeyi protesto eden 28 çalışan kovuldu.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:07
Google 28 çalışanı işten çıkardı: İsrail ile yapılan anlaşmayı protesto etmişlerdi

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Google, İsrail ile 1.2 milyar dolarlık Nimbus Projesi için anlaşma yaptı. Yapılan bu anlaşmayı oturma eylemi yaparak protesto eden çalışanlarının ise işine son verildi. Google sözcüsü, protestoya katılan 28 çalışanına işten çıkarılma haberinin e-mail yoluyla verildiğini belirtti.

Google tarafından yapılan açıklamada, “Apartheid için Teknoloji Yok” (No Tech for Apartheid) isimli gruba üye olan 28 Google çalışanının işten çıkarılma nedeni, “diğer çalışanların tesise erişimine ve çalışmasına engel olmaları” gösterildi.

“Apartheid için Teknoloji Yok” grubundan açıklama

Apartheid için Teknoloji Yok

“Apartheid için Teknoloji Yok” grubu, işten çıkarılmalar nedeniyle Google’a tepkilerini dile getirdi. Yapılan protestoların tamamen barışçıl olduğunu ifade eden grup, Google personelinden destek gördüklerini belirtti.

İşte çıkarılan kişilerden biri, “kovulmalar, erdemli bir duruş sergileyen ve Google’a kendi vaatlerini hatırlatan çalışanlara karşı orantısız bir yanıttır. Bu durum inanılmaz” şeklinde konuştu.

Kovulan çalışanlar, Google’ı İş Kanunu’nu ihlal etmekle suçladıklarını ve bu konuda avukatlarla görüştüklerini ifade etti.

“Apartheid için Teknoloji Yok” grubu ise yasal olmayan işten çıkarılmalara karşı protestoların büyüyeceğini, şirketin soykırımı desteklemesi sona erene kadar ve Google Nimbus Projesi’nden çekilene kadar bu protestoların devam edeceğini vurguladı.

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