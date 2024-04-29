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İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı görevden istifa edeceğini duyurdu

İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı ve İskoçya Ulusal Partisi (SNP) Hamza Yusuf, görevden istifa etme kararı almış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 14:56
İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı görevden istifa edeceğini duyurdu

İskoçya Başbakanı ve SNP lideri Hamza Yusuf, Edinburgh’da düzenlemiş olduğu basın toplantısında görevinden istifa etme kararı aldığını açıkladı. Hamza Yusuf, Yeşiller Partisi ile anlaşmalarının bozulduğunu, bu bozulma ile siyasi bölünmenin de ötesinde ilişkilileri onarmanın farklı birinin liderliğinde gerçekleşebileceğini düşündüğünü, bu sebepten dolayı liderlikten ayrılma kararı aldığını ifade etti.

Hamza Yusuf, yerine geçecek kişinin seçilmesi için işlemelerin bir an önce başlatılmasını talep ettiğini ve halefi seçilene kadar göreve devam edeceğini de belirtti.

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