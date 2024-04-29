İsrail’in paçası tutuştu: Netanyahu hakkındaki olası tutuklama kararına karşı diplomasi trafiği başlatıldı

İsrail’den üst düzey bir yetkili, İsrail Milli Güvenlik Konseyi'nin UCM tarafından alınacak olası bir tutuklama kararını engellemek için yoğun bir kampanya çalışmasına başladığını söyledi. Yetkili kişinin açıklamasına göre, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) bu kararı, İsrail’in Gazze’deki insanları kasten aç bırakması için verebilir.

Olasu tutuklama kararının önüne geçmek için yoğun bir diplomasi trafiğinin başlatıldığına dikkat çeken İsrailli yetkili, ABD’nin bu kararı engellemek için çaba gösterdiğini ifade etti.

Konuyla ilgili acil durum toplantısı yapıldı

İsrailli yetkili, İsrail ordusunun Gazze’de işlemiş olduğu suçlarla ilgili Tel Aviv yönetiminin endişelendiğini ve UCM’den tutuklama kararı çıkma olasılığı için İsrail Başkanlık Ofisi’nden acil durum toplantısı yapıldığını da söyledi.

Öte yandan İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu, tutuklama kararını engelleyebilmek için yoğun bir şekilde telefon trafiği yürütüyor. Netanyahu’nun özellikle ABD Başkanı Joe Biden’a sürekli baskı yaptığı ifade ediliyor.