Prof. Dr. Muammer Tuna Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde 'Aydınlanmanın Işığında Cumhuriyet' Konferansı

Prof. Dr. Muammer Tuna, Köyceğiz Tazelenme Kampüsü'nde 'Aydınlanmanın Işığında Cumhuriyet' konulu konferansta Cumhuriyet yolculuğunu, vatandaşlık sorumluluğunu ve Tazelenme Olimpiyatlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:05
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Tazelenme Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen konferansta Prof. Dr. Muammer Tuna, "Aydınlanmanın Işığında Cumhuriyet" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Konferans ve sunum başlıkları

Etkinlik, Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı. Sunumu yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, kampüsler hakkında genel bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Tuna, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Tazelenme Olimpiyatları'nın genel değerlendirmesini yaptı ve 6. Tazelenme Olimpiyatları için planlama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Konferansta ayrıca Cumhuriyet yolculuğunun özeti sunuldu; vatandaşlık ve vatandaşlık sorumluluğu gibi toplumsal konuların önemine vurgu yapıldı.

Kapanış ve teşekkür

Prof. Dr. Tuna, Tazelenme Üniversiteleri sayısının giderek arttığını belirtti. Bu kampüslerde görev alan hocaların gönüllülük esasına göre çalıştığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

