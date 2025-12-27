DOLAR
MCBÜ Bilim Kafe: Mevlâna ve Mevlevilik Tasavvuf Musikisi Eşliğinde

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilim Kafe etkinliğinde 'Mevlâna ve Mevlevilik' konuşuldu; Mehmet Veysi Dörtbudak'ın sunumu ve tasavvuf müziği dinletisiyle zenginleşti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 13:14
MCBÜ Bilim Kafe’de "Mevlâna ve Mevlevilik" tartışıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mevlâna ve Mevlevilik" başlıklı söyleşi, Manisa Mevlevihane’sinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin düşünce dünyası ve Mevlevîliğin tarihsel-manevî mirasını odağa aldı.

Söyleşinin merkezinde Mevlâna’nın evrensel mesajları vardı

Söyleşide konuşan emekli akademisyen ve postnişin Mehmet Veysi Dörtbudak, Mevlevîliğin temel esaslarını katılımcılarla paylaştı. Dörtbudak, Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin sadece bir mutasavvıf olmadığını, insan, aşk ve hoşgörü merkezli öğretisinin günümüz dünyasına sunduğu evrensel mesajlar taşıdığını vurguladı.

Konuşmada Mevlevîliğin tarihsel gelişimi, semâ ritüelinin sembolik anlamları ve Mesnevî’nin tasavvuf düşüncesindeki yeri ele alındı; katılımcılar Mevlâna öğretilerinin günümüze yansımalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Tasavvuf Musikisi dinletisi ve geleneksel ikram

Söyleşinin ardından, MCBÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihat Ozan Köroğlu şefliğinde Tasavvuf Müziği dinletisi sunuldu. Etkinlik boyunca ziyaretçilere geleneksel Mevlevî şerbeti ikram edildi.

Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde kültürel ve manevî içerikli programların önümüzdeki dönemde de devam etmesi planlanıyor.

