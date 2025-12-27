DOLAR
Cizre'de Öğretmenlere 'Anlayarak Hızlı Okuma' Eğitici Eğitimi

Cizre'de öğretmenlere verilen 'anlayarak hızlı okuma' eğitimi, okuma hızı ve anlama kapasitesini artırmaya yönelik uygulamalı teknikler ve eğitici yeterliliklerine odaklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 12:51
Cizre'de Öğretmenlere 'Anlayarak Hızlı Okuma' Eğitici Eğitimi

Cizre'de öğretmenlere "anlayarak hızlı okuma" eğitimi verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik "anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitici eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimler, Cizre İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlendi. Programın amacı; öğretmenlerin okuma hızlarını artırmak, anlama kapasitelerini geliştirmek ve bu teknikleri öğrencilerine aktarabilmelerini sağlamaktı.

Eğitimin içeriği

Eğitimi İstanbul Gelişim Üniversitesi Bölge Temsilcisi ve Eğitmen Ferhat Şahin verdi. Eğitimde; göz egzersizleri, odaklanma çalışmaları, metin çözümleme uygulamaları ve hız testi değerlendirmelerini kapsayan zengin bir içerik sunuldu.

Öğretmenler, metinleri çok daha kısa sürede analiz etmeyi sağlayan teknikleri uygulamalı olarak deneyimledi. Program yalnızca bireysel okuma performansını artırmaya yönelik olmadı; aynı zamanda bu becerilerin sınıf ortamında öğrencilere nasıl kazandırılacağına dair "eğitici yeterlilikleri" üzerinde duruldu. Farklı branşlardaki öğretmenler, hızlı okuma stratejilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonu konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdi.

Yetkili açıklaması ve belge

Eğitim programına katılan Milli Eğitim Şube Müdürü Sabri Salgut, "Yeni bilgi edinmek ve mevcut bilgiye hızlıca erişmek günümüzün en kritik becerilerinden biridir. Bu eğitimle öğretmenlerimiz, daha hızlı okurken anlama derinliğini nasıl koruyacaklarını öğreniyorlar. Hızlı okuma becerisi, bireyin bir bakışta daha fazla kelime grubunu özümsemesini sağlar. Aynı zamanda bu teknikler, çocukluktan kalan farklı okuma alışkanlıklarının düzeltilmesine de yardımcı olmaktadır." dedi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere Eğitici Eğitimi belgeleri takdim edildi.

