BEUN'den Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025'te Çifte Başarı

BEUN'den Engelsiz Üniversite Ödüllerinde Çifte Başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025 kapsamında elde ettiği derecelerle erişilebilir ve kapsayıcı üniversite anlayışındaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

Dereceler

BEUN, Engelsiz Üniversite Bayrakları Sıralamasında Türkiye 3’üncüsü, Engelsiz Üniversite Program Nişanı Sıralamasında ise Türkiye 4’üncüsü olmaya hak kazandı.

Sosyokültürel Faaliyetlerde Erişim

Sosyokültürel faaliyetlerde erişim alanında Mavi Bayrak almaya hak kazanan akademik birimler: Ereğli Eğitim Fakültesi, Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu ve Devrek Meslek Yüksekokulu (toplam 7 akademik birim).

Eğitimde Erişim

Eğitimde erişim alanında Yeşil Bayrak ile ödüllendirilen akademik birimler: Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü (3 akademik birim).

Engelsiz Program Nişanları

Fen Bilgisi Öğretmenliği, Turizm Rehberliği, Kimya, İngilizce Hazırlık Programı, Okul Öncesi Öğretmenliği, Matematik, Eczacılık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Fizik, Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans programları dahil olmak üzere toplam 15 program Engelsiz Program Nişanı almaya layık görüldü.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, eğitime adil erişimin gelişmiş toplumların temel özelliklerinden biri olduğunu vurgulayarak yükseköğretimi bir ayrıcalık değil, toplumsal bir hak olarak gördüklerini ifade etti. Üniversite kampüslerinin engelli öğrenciler açısından her yönüyle erişilebilir olmasının fırsat eşitliğinin vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çeken Özvar, engelsiz üniversite uygulamalarının mekânsal, eğitsel ve sosyokültürel boyutlarıyla önem taşıdığını belirtti. Özvar, tören kapsamında ödül alan tüm üniversiteleri ve rektörlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in Değerlendirmesi

Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında elde ettiğimiz bu anlamlı dereceler, üniversitemizin erişilebilirlik ve kapsayıcılık konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bu vizyonun ülke genelinde yaygınlaşmasına öncülük eden başta Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte Bayrak ve nişan almaya hak kazanan tüm fakültelerimizi, yüksekokullarımızı, enstitümüzü ve programlarımızı özverili çalışmalarından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Bu başarı, yalnızca bir ödül değil; insan onuruna yakışır, herkes için erişilebilir bir üniversite anlayışının güçlü bir tezahürüdür.

BEUN'un Vizyonu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, elde ettiği bu önemli derecelerle yalnızca akademik başarılarıyla değil; toplumsal sorumluluk, kapsayıcı eğitim anlayışı ve erişilebilir üniversite vizyonu ile yükseköğretimdeki çalışmalarını sürdürüyor.

