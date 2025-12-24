DOLAR
42,83 -0,08%
EURO
50,67 -0,11%
ALTIN
6.191,21 -0,17%
BITCOIN
3.726.318,49 1,07%

Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı: Normal Doğumun Önemi Vurgulandı

Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi, 'Doğal Olan Normal Doğum' standıyla normal doğumu teşvik edip sezaryen oranlarını düşürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 09:39
Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı: Normal Doğumun Önemi Vurgulandı

Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı bir farkındalık standı açıldı.

Etkinliğin amacı

Gerçekleştirilen çalışmada normal doğumun teşvik edilmesi, sezaryen oranlarının azaltılması, anne ve bebek sağlığının korunması ile doğum korkusu yaşayan gebelerin bilgilendirilmesi amaçlandı.

Bilgilendirme ve hizmetler

Gebe Okulu ebeleri Figen Şıkman ve Ümmühan Turan tarafından açılan stantta; normal doğumun önemi ve faydaları, anne sütü, süt sağma ve saklama şartları, gebelikte beslenme, nefes ve gevşeme teknikleri ile yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara konuyla ilişkin broşürler dağıtıldı.

Davetiye

Etkinlik kapsamında anne ve anne adayları, gebelik planlayanlar ile gebe yakınlarına Gebe Okulu hakkında bilgi verilerek Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ...

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ TARAFINDAN “DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM” TEMALI FARKINDALIK STANDI AÇILDI.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ...

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DPÜ’de 'Geleceğine Bahis Yapma' Konferansı: Sanal Riskler ve Akran Zorbalığı Öne Çıktı
2
Keçiören Belediyesi'nden Stajyer Öğrencilere Sağlık Eğitimi
3
DPÜ'de Kalite Elçileri ile Öğrenci Kalite Farkındalık Çalıştayı
4
Kütahya'da SİBERAY'dan Öğrencilere Siber Güvenlik Semineri
5
Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı: Normal Doğumun Önemi Vurgulandı
6
Prof. Dr. Canan Başar'a 2025 ODTÜ Parlar Vakfı Bilim Ödülü
7
Bayburt'ta Sıfır Atık Konferans Salonu Açılışı — 127 Kişilik

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor