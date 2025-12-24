Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı: Normal Doğumun Önemi Vurgulandı

Akçakoca'da "Doğal Olan Normal Doğum" Standı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Normal Doğum Eylem Planı kapsamında Akçakoca Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı bir farkındalık standı açıldı.

Etkinliğin amacı

Gerçekleştirilen çalışmada normal doğumun teşvik edilmesi, sezaryen oranlarının azaltılması, anne ve bebek sağlığının korunması ile doğum korkusu yaşayan gebelerin bilgilendirilmesi amaçlandı.

Bilgilendirme ve hizmetler

Gebe Okulu ebeleri Figen Şıkman ve Ümmühan Turan tarafından açılan stantta; normal doğumun önemi ve faydaları, anne sütü, süt sağma ve saklama şartları, gebelikte beslenme, nefes ve gevşeme teknikleri ile yenidoğan bakımı konularında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara konuyla ilişkin broşürler dağıtıldı.

Davetiye

Etkinlik kapsamında anne ve anne adayları, gebelik planlayanlar ile gebe yakınlarına Gebe Okulu hakkında bilgi verilerek Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE NORMAL DOĞUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA, AKÇAKOCA SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ TARAFINDAN “DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM” TEMALI FARKINDALIK STANDI AÇILDI.