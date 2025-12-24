Altıntaş’ta Aile Okulu Kursu Devam Ediyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen kurs sürüyor

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen Aile Okulu Kursu düzenli olarak devam ediyor. Kurs, ilçedeki velilerden yoğun ilgi görüyor ve belirlenen program çerçevesinde eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ile şube müdürleri kursu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında yöneticiler kursiyerlerle sohbet ederek ailelerin eğitime katılımının önemine vurgu yaptı.

Kursun temel amacı; aile katılımını güçlendirmek ve öğrencilerin akademik ile sosyal gelişimlerini desteklemek olarak belirlendi. Program, velilerin okula ve eğitime aktif katılmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Tuba Sinan, kursun yürütülmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür ederek kursiyer velilere başarılar diledi.

